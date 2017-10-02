Хавбек «Тосно» Нуну Роша: российский чемпионат – один из самых сильных в Европе

Полузащитник «Тосно» и сборной Кабо-Верде Нуну Роша в интервью официальному сайту ФИФА поделился ожиданиями от оставшихся матчей в квалификации чемпионата мира 2018 года, а также от выступления в чемпионате России.
«Два гола в ворота сборной ЮАР были очень важны и для команды, и для меня лично. Они стали для меня очень большой мотивацией, чтобы продолжать международную карьеру. Понятно, что наша сборная не очень известна на международной арене, но, вооружившись терпением, смирением и верой в хорошее будущее, со временем мы можем заявить о себе. Шансы всегда есть, – считает футболист «Тосно». – Сенегал – сильная команда, но возможно всё. У нас очень высокая мотивация и уверенность в своих силах после двух побед над ЮАР. Затем нас ждёт самая важная игра в Буркина-Фасо в ноябре. Надо хорошенько к ней подготовиться и показать всё, на что мы способны.
Что касается чемпионата России, на мой взгляд, российский чемпионат – один из самых сильных в Европе. Адаптироваться к нему непросто, но самое трудное – выучить русский язык! С ним у меня пока проблемы.
«Тосно» чем-то похож на сборную Кабо-Верде. Клуб основан лишь в 2013 году, однако стремительно взлетел в высший дивизион и уже успел доказать, что в матче с ним будет нелегко любому сопернику. Я пока провёл в России не так много времени, но чувствую себя хорошо. У нас молодая команда. Мы стараемся радовать болельщиков и делать всё, чтобы их со временем становилось всё больше.
Выход на чемпионат мира? Это будет незабываемый момент для нашей страны. Поэтому наша самая большая мечта – добиться выхода на чемпионат мира», — заключил Роша.
В 12 матчах текущего сезона РФПЛ Нуну Роша отдал 2 результативные передачи.