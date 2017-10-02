Лэмпард: Азар хочет играть на позиции под нападающим, и я нахожу это интересным

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о том, где удобнее играть полузащитнику синих Эдену Азару — на левом фланге атаки или под нападающим.
В последних матчах с «Манчестер Сити» (0:1) и «Атлетико» (2:1) главный тренер «Челси» Антонио Конте использовал бельгийца на позиции под форвардом Альваро Моратой, хотя в прошлом сезоне Азар почти всегда играл левого вингера.
«Азар не стесняется говорить, что он хочет играть под нападающим, то есть на позиции 10-го номера. Он хочет играть под Моратой, и я нахожу это интересным. В течение первых лет Азар всегда играл слева, вполне возможно, это немного сдерживало его. В более свободной роли он может стать гораздо опаснее», — цитирует Лэмпарда Squawka.
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