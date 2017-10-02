Отец Дзадзы: тренерам сборной Италии можно было принять моего сына во внимание

Отец форварда «Валенсии» Симоне Дзадзы, в сентябре забившего четыре гола в чемпионате Испании, признался, что его сын расстроен непопаданием в список игроков, вызванных в сборную Италии на матчи квалификации чемпионата мира 2018 года с Македонией (6 октября) и Албанией (9 октября).
«Мы уважаем решение тренера, который сделал выбор на основе своих идей, но, естественно, Симоне был расстроен. В „Валенсии“ всё идёт очень хорошо, его можно было принять во внимание.
Я предпочитаю не судить других игроков, но повторю, что мой сын счастлив в своем клубе и хочет продолжать забивать голы», — сказал Антонио Дзадза в интервью Calciomercato.
Дзадза не попал в заявку сборной Италии на матчи с Македонией и Албанией