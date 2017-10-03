В. Габулов: дай бог, чтобы в сборной всегда была конкуренция среди вратарей

Голкипер сборной России Владимир Габулов поделился мнением о конкуренции среди вратарей в составе национальной команды, рассказал об очередной встрече с Игорем Акинфеевым и знакомстве с Андреем Лунёвым.
«Дай бог, чтобы всегда у нас была конкуренция среди вратарей. Конкуренция вообще никогда никому не вредит. При здоровой конкуренции в первую очередь будет выигрывать сборная России. Благодаря этому будут расти хорошие вратари.
За эти годы Акинфеев абсолютно не изменился как человек. Мы познакомились, когда нас вызывали в молодёжную сборную. Очень давно это было. Игорь — такой же, как и раньше. Может быть, более опытным стал.
С Лунёвым познакомились только сейчас, когда приехали в сборную. По тем матчам, которые удалось посмотреть в составе «Зенита», стоит отметить, что Андрей — очень выдержанный человек, спокойный и уверенный в себе вратарь», — сказал Габулов в эфире передачи «Футбол России».