Кейлор Навас: отлично, что в «Реале» есть такой футболист, как Иско

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас не поскупился на похвалу в адрес полузащитника команды Иско. Последний стал автором дубля в домашнем матче 7-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом», способствовав победе своей команды со счётом 2:0.
«Отлично, что в «Реале» есть такой футболист, как Иско. Это очень важный для нашей команды игрок. Пусть он забивает много голов и помогает команде набирать очки», — приводит слова Наваса Marca.
Ранее Иско продлил контракт с «Королевским клубом» до лета 2022 года. В услугах футболиста сборной Испании был заинтересован не один европейский гранд, но в «Реале» и слышать не хотели о том, чтобы выставить его на трансфер.
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