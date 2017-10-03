На критику Хаманна Алаба отреагировал иконкой, символизирующей зануду

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Дитмар Хаманн раскритиковал защитника команды Давида Алабу после выездного матча 7-го тура чемпионата Германии с берлинской «Гертой». Мюнхенцы по ходу игры побеждали со счётом 2:0, однако позволили хозяевам поля сравнять счёт и завоевать очко.
«Алаба вновь сыграл катастрофически. Некоторое время он был травмирован, а теперь вновь играет. И его игра симптоматична для «Баварии» образца последних 12 месяцев», — цитирует Хаманна tz.
Алаба отреагировал на это на своей странице в социальной сети «Твиттер», поставив иконку, символизирующую зануду. Иконку он сопроводил вопросом: «Катастрофически»?
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