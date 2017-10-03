Симеоне: решение Тео перейти в «Реал» — лучшее для «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал решение защитника Тео Эрнандеса покинуть команду и во время летнего трансферного окна перейти в «Реал». Аргентинец считает, что для «Атлетико» — это лучшее решение.
«Я разговаривал с Тео за месяц до того, как завершился сезон в Ла Лиге. Он сказал, что у него есть предложение от «Реала». Тео молод, у него появился вариант с «Реалом», и мы не злимся на него.
Почему это лучшее решение для нас? Мы не хотим, чтобы в «Атлетико» играли люди, которые не преданы команде. Надеемся, что те, кто находится в клубе, сделают всё возможное для его успеха», — цитирует Симеоне Cadena Ser.
Симеоне: Диего Коста? Не так уж и трудно быть центрфорвардом в «Атлетико»