Врач сборной Аргентины: Агуэро пропустит шесть недель

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро пропустит шесть недель из-за травмы, полученной в результате ДТП, сообщил врач сборной Аргентины Донато Виллани. Форвард отправился в Амстердам на концерт колумбийского исполнителя Малумы. Водитель такси, в котором Агуэро ехал в аэропорт после выступления музыканта, не справился с управлением, и автомобиль врезался в столб. 29-летний форвард получил перелом ребра и не сможет помочь национальной команде в решающих матчах отбора на ЧМ-2018.
«Агуэро пребывает в очень плохом настроении, потому что он очень хотел приехать и сыграть, но инцидент, к которому он не имеет отношения, исключил его участие в этих матчах. Он пропустит шесть недель. Он не может передвигаться по дому, садиться и вылезать из машины", — приводит слова врача Daily Mail со ссылкой на TyC Sports.