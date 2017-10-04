Г. Иванов: в РФПЛ и так футбол не быстрый, видеоповторы будут тормозить игру

Президент «Урала» Григорий Иванов выступил против введения в матчах РФПЛ видеоповторов. Ранее правление Российской футбольной Премьер-Лиги выступило за введение видеоповторов. Такое решение было принято в ходе заседания правления лиги, которое состоялось 4 октября.
«Я против видеоповторов. Это моё личное мнение, у коллег оно другое. В нашем чемпионате футбол и так не очень быстрый, а видеоповторы будут тормозить игру. Будет не очень интересно. Мы видели уже несколько моментов, когда эта система не помогает. Футбол — консервативный вид спорта, и он должен сохранить свои правила.
Может, стоит ввести видеоповтор на взятие ворот. Судьи — те же люди, которые могут допустить ошибку, где-то назначить пенальти, где-то не заметить офсайд. Это человеческий фактор. Футбол тем и привлекателен. А если будут останавливать игру через каждые 10 минут, чтобы подкат посмотреть, то это ни к чему хорошему не приведёт», — сказал Иванов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.