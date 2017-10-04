Экс-президент ФИФА Блаттер заявил, что кампанию против него разожгли англичане

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер выразил мнение, что кампанию, закончившуюся его дисквалификацией, разожгли англичане.
«Президент Обама не злился из-за того, что его страна не получила ЧМ, потому что в США популярен только американский футбол. А вот англичане были очень злы и направили гнев на меня. Они разводили огонь и ввели в эту игру американцев. Политики атаковали меня, затем это продолжилось через различных агентов.
Они были не согласны с тем, что не получили чемпионат мира. Они говорили: «Мы изобрели футбол». Но они забыли про честную игру и то, что нужно уметь принять поражения", — цитирует Блаттера Corriere della sera.
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