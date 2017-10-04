Зане установил новый рекорд скорости в матче АПЛ с 2014 года

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане в предыдущем гостевом матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (1:0) ускорился до 35,48 км/ч. Таким образом, он установил новый рекорд скорости забега в матче АПЛ с 2014 года, с которого ведётся подсчёт данного показателя, сообщает Goal со ссылкой на Opta.
Предыдущий рекорд принадлежал нападающему «Лестер Сити» Джейми Варди (35,44 км/ч) и был установлен в сезоне-2015/16.
Отметим, что в нынешнем сезоне рекорд Варди ранее чуть не побил защитник «Кристал Пэлас» Патрик ван Анхольт, который развил скорость до 35,42 км/ч.
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