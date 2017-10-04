Арбелоа — о Пике: кто сеет ветер — пожнёт бурю

Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Альваро Арбелоа поделился мнением о ситуации с защитником «Барселоны» и национальной команды Херардом Пике.
«Как легко кого-то не уважать, а затем просить об уважении других Кто сеет ветер — пожнёт бурю», — написал в своём «твиттере» Арбелоа.
Несмотря на то что Арбелоа не упомянул, кому было адресовано это сообщение, испанские СМИ уверены, что Альваро таким образом прокомментировал ситуации вокруг Пике. Арбелоа и ранее не испытывал симпатий в отношении Херарда.
Пике неоднократно высказывался в пользу независимости Каталонии, а 1 октября раскритиковал действия испанских властей, которые препятствовали проведению референдума в регионе. После этого защитник отправился в расположение сборной Испании. На тренировке национальной команды в Мадриде болельщики освистали Херарда и были враждебно настроены по отношению к футболисту.