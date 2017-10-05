Руднев завершил карьеру в 29 лет из-за проблем со здоровьем супруги

Бывший нападающий «Кёльна» Артём Руднев, который в конце сентября расторг контракт с клубом по собственной инициативе, принял решение о завершении игровой карьеры в 29 лет в связи с проблемами со здоровьем супруги, сообщает Sportowe Fakty.
По информации издания, с 2015 года жена футболиста проходит психиатрическое лечение после выкидыша. В связи с этим Артём был вынужден прекратить карьеру и сосредоточиться на семье, в которой подрастают трое детей.
На неделе Руднев опубликовал в своём «инстаграме» видео, в котором вместе с женой поблагодарил за поддержку болельщиков «Леха» из Познани. Форвард выступал в польском клубе с 2010 по 2012 год.
Руднев также известен по выступлениям за «Гамбург», «Ганновер», «Залаэгерсег», «Даугаву» и «Диттон». На его счету два гола в 38 матчах за сборную Латвии.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Артёма Руднева.