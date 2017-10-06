Лёв: в матче с Северной Ирландией было важно забить ранний гол

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал победу над Северной Ирландией (3:1) в отборочном матче ЧМ-2018 и выход в финальную стадию турнира.
«Мы довольны проведённым матчем, хотя нам было тяжело. Северная Ирландия села в оборону, поэтому нам было важно забить ранний гол. То, что мы вскоре забили и второй гол, дало нам большое преимущество. Впоследствии мы контролировали игру и довели её до логического завершения.
Гол Руди был потрясающим, у вратаря не было шансов. Во втором тайме на поле не было такой яркой игры, как до перерыва. Но это нормально, если вы контролируете игру", — приводит слова Лёва официальный сайт Немецкого футбольного союза.
Германия досрочно пробилась на ЧМ-2018, обыграв в гостях Северную Ирландию