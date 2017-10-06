«Рома» не смогла выполнить один из пунктов правил финансового фэйр-плей

Итальянская «Рома» не смогла выполнить один из пунктов правила финансового фэйр-плей, сообщает Football Italia со ссылкой на финансовый отчёт клуба по итогам сезона-2016/17.
Римский клуб предоставит эту информацию в УЕФА и в специальную инстанцию организации по финансовому контролю клубов. Отмечается, что по нарушенному правилу финансового фэйр-плей не полагается автоматических санкций. При этом «Рома» обращает внимание инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов, что данное нарушение было невозможно предусмотреть.
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