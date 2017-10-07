Силкин: отставка Калитвинцева должна встряхнуть «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал решение московского клуба отправить Юрия Калитвинцева в отставку с поста главного тренера бело-голубых.
«Увольнение Юрия Калитвинцева не является неожиданностью. Всё к этому шло. Результат, который показывала команда, заставил принять такое решение. Отставка Калитвинцева должна встряхнуть команду. Мне очень жаль Юрия Николаевича, отношусь к нему с большим уважением. Это квалифицированный тренер. Но ему не удалось удачно стартовать в РФПЛ. С чем связаны плохие результаты команды? Была провалена селекционная работа. Те футболисты, которые прибыли в «Динамо», не усилили команду. Только один Самба Соу занял место в основном составе и что-то собой представляет. Остальные не соответствуют уровню Премьер-Лиги.
Что будет с «Динамо»? Логично, что Дмитрию Хохлову поручили возглавить команду. Он знает всю молодёжь, всех футболистов, весь тренировочный процесс. Ситуация похожа на ту, когда я возглавлял молодёжную команду и после увольнения Миодрага Божовича стал тренировать основной состав. Надеюсь, «Динамо» справится с теми проблемами, которые есть сейчас. Тем более впереди матчи с командами, где необходимо брать максимальное количество очков», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.