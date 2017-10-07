Кравец: жёлтой карточки и близко не было, обидно пропускать игру с Хорватией

Нападающий сборной Украины Артем Кравец, который пропустит матч против Хорватии из-за дисквалификации, прокомментировал гостевую победу над Косово (2:0) в игре квалификационного раунда чемпионата мира 2018 года.
«Перед игрой было понятно, что соперник непростой. Мы настраивались на матч. Может, где-то что-то не получалось в связи с погодой, волнением, но, главное, победили и добились результата. Двигаемся дальше. Главный матч впереди.
Желтая карточка — это обидно. Там близко не было желтой карточки, и это обидно вдвойне. Но, надеюсь, ребята победят хорватов. Шансы будем оценивать потом. Нам надо побеждать», — приводит слова спортсмена «Террикон».
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