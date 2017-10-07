Каморанези, Тони и Амелиа начнут обучение на тренерских курсах

Чемпионы мира 2006 года в составе сборной Италии Мауро Каморанези, Лука Тони и Марко Амелиа начнут обучение на курсах в Коверчано для получения тренерских лицензий УЕФА. Обучение начнётся в понедельник, 9 октября, и закончится сдачей диссертаций в конце ноября.
Помимо Каморанези, Тони и Амелии, тренерские курсы пройдут такие известные в прошлом игроки, как Кристиан Киву, Анджело Паломбо, Морган Де Санктис, Амантино Мансини и Фабио Галанте. Экс-нападающий «Ромы» Франческо Тотти отказался от обучения, так как из-за занятости не сможет посещать лекции регулярно.
Тотти отказался от обучения на тренерских курсах