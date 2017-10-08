Роналду вышел на третье место по количеству голов за сборную

Гол нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в Андорре в матче отборочного цикла чемпионата мира — 2018 стал 79-м для игрока «Реала» в составе национальной команды. По этому показателю он разделил третье место по количеству голов в истории мирового футбола с замбийцем Годфри Читалу.
Лидером в списке лучших бомбардиров своих сборных за всю историю является иранец Али Даеи, на счету которого 109 голов. Второе место занимает легендарный венгерский футболист Ференц Пушкаш (84).
В этом списке Роналду обогнал представителя Ирака Хуссейна Саида (78 голов) и бразильца Пеле, на счету которого 77 точных ударов по воротам.
Роналду повторил рекорд по числу голов в европейском отборочном турнире ЧМ