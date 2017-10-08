Тарасов: любому хотелось бы сыграть против Аргентины, Бразилии или Испании

Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Ирана. Игра пройдёт 10 октября в Казани.
«Завтра будет теоретическое занятие, где проведём анализ сборной Ирана и будем готовиться к матчу. Главное — восстановиться к игре. Готовимся победить. От Ирана ничего не ожидаю, ожидаю от своей команды хорошей игры.
Для меня нет разницы, с каким соперником играть. Любому футболисту хотелось бы сыграть против Аргентины, Бразилии или Испании. Это престижно. В таких играх можно проверить, на что мы способны, как готовы конкурировать с такими командами", — передаёт слова Тарасова корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
Арустамян: 23 марта в «Лужниках» сборная России сыграет с командой Бразилии