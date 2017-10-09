Навалка: верю, что ЧМ-2018 сложится для сборной Польши успешно

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка после домашней победы над командой Черногории (4:2) в матче отборочного турнира ЧМ-2018 выразил надежду, что национальная команда успешно выступит на в финальной части турнира.
«Что касается нашей цели на чемпионате мира, то пока я просто наслаждаюсь тем, что мы туда попали. Рад, что именно мне предстоит быть тренером сборной Польши на ЧМ-2018. Представлять свою команду на чемпионате мира – это замечательное чувство. Ради таких моментов стоит жить. Верю, что чемпионат мира сложится для нас успешно и мы получим от него много эмоций», — цитирует Навалку Польский футбольный союз.
Сборная Польши получила прямую путёвку на ЧМ-2018