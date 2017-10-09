Ротань: сделали всё, что от нас зависело, чтобы Марлос адаптировался в сборной

Полузащитник сборной Украины Руслан Ротань накануне решающего матча квалификации ЧМ-2018 с Хорватией подчеркнул, что натурализованный бразилец Марлос уже адаптировался в национальной команде.
«Марлос уже адаптировался в команде. Он уже много лет в украинском футболе, со многими знаком. Всё, что от нас зависело, мы сделали, а он вышел и помог нам в матче с Косово. Желаем ему, чтобы он продолжал в том же духе», — приводит слова Ротаня Sportarena.
Матч Украина — Хорватия состоится 9 октября в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало — в 21:45 мск.
Турнирная таблица европейской квалификации ЧМ-2018.
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