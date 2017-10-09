Воробей — о возвращении Тимощука в «Зенит»: спорт должен быть вне политики

Бывший футболист сборной Украины Андрей Воробей рассказал, как воспринял возвращение своего бывшего партнёра по национальной команде Анатолия Тимощука в «Зенит» на фоне политического конфликта Украины и России. Тимощук выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 и с 2013 по 2015 год. Сейчас он является ассистентом главного тренера петербургской команды Роберто Манчини.
«Сейчас с Тимощуком не общаюсь. Он часто меняет номера телефонов, и я просто его потерял. Считаю, что спорт должен быть вне политики. Это его личный выбор», — приводит слова нападающего Footboom.
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