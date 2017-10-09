Кака: я больше не чувствую радости от футбола

Бразильский полузащитник Кака, выступающий в MLS за «Орландо Сити», признался, что рассматривает возможность завершения карьеры.
«Я больше не чувствую радости от футбола, но чувствую боль каждый раз, когда заканчиваю матч. Моё тело не очень хорошо справляется с этим, в 35 лет очень сложно восстанавливаться.
Мне бы хотелось повторить путь Зинедина Зидана. Он перестал играть, понял, что ему нравится тренировать, и начал работать с «молодёжкой». Я мог бы пойти по тому же пути», — цитирует Кака Globoesporte.
Кака был близок к переходу в «Манчестер Сити» за £ 100 млн в 2009 году