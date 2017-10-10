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Видаль считает, что Сампаоли не ответственен за неудачи сборной Аргентины

10 октября 2017, вторник. 10:10 Футбол

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль считает, что главный тренер национальной команды Аргентины Хорхе Сампаоли не несёт ответственность за неудачную полосу «альбиселесте». Видаль знает Сампаоли не понаслышке, поскольку работал под его руководством в чилийской сборной.

«Теперешняя ситуация Сампаоли отличается от той, когда он руководил нашей командой. У него было мало времени для работы с аргентинской сборной. Считаю его одним из лучших пяти специалистов мира. Если бы у него было больше времени, Аргентину было бы очень сложно победить», — цитирует Видаля Ole.

Перед последним туром отборочного турнира ЧМ-2018 аргентинцы оказались в достаточно непростой ситуации. С 25 очками они занимают 6-е место в турнирной таблице. У идущей на 5-м месте перуанской сборной столько же очков. Сборные Чили и Колумбии с 26 очками на 3-ем и 4-м местах соответственно.

«Альбиселесте» сыграют 11 октября на выезде со сборной Эквадора. Перуанцы в свою очередь сыграют на своём поле с колумбийцами. Команда, занявшая 5-е место, получит право участия в мундиале в стыковых матчах со сборной Новой Зеландии.

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Источник: Ole Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная Чили — Футбол Артуро Видаль
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10 октября 2017, вторник
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