Команда Уткина «Эгриси» проведёт матч с командой Никиты Ковальчука

Команда футбольного комментатора Василия Уткина «Эгриси» проведёт товарищескую встречу с командой «ЯТренер». Об этом Уткин сообщил в социальной сети. Встреча состоится в Санкт-Петербурге 6 ноября и будет проходить по правилам любительской футбольной лиги.
«Будет круто. Настолько, насколько в любительском футболе ещё не бывало. Никогда», — написано на странице «Эгриси» в социальной сети «ВКонтакте».
Уткин является президентом команды «Эгриси», выступающей в Северо-Восточной лиге ЛФЛ Москвы. Команду «ЯТренер» создал автор проекта «Картавый футбол» Никита Ковальчук.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» Василия Уткина.