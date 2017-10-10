Начало концерта U2 в Ла-Плате отложили ради решающего матча сборной Аргентины

Выступление ирландской рок-группа U2 на концерте в Ла-Плате было отложено из-за матча сборной Аргентины.
Национальная команда сегодня проведёт решающую встречу в борьбе за путёвку на чемпионат мира 2018 года со сборной Эквадора.
Концерт U2 на стадионе «Сьюдад де Ла-Плата» должен был начаться в 21:00 по местному времени, через полчаса после начала матча Эквадор — Аргентина. В этой связи было принято решение отложить концерт до 22:20, когда должна закончиться игра национальной команды.
До начала футбола для собравшихся выступит Ноэл Галлахер, затем на четырёх больших экранах начнётся трансляция матча, а потом на сцену выйдут музыканты U2.
Почему Аргентина не заслуживает попадания на ЧМ-2018
Всё ещё можно исправить. Но нужно срочно меняться.