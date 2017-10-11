Какута: у Эмери в «Севилье» я был какой-то морской свинкой

Полузащитник «Амьена» Гаэль Какута раскритиковал методы работы главного тренера «ПСЖ» Унаи Эмери. Какута работал под руководством Эмери в «Севилье» в сезоне-2015/16 и, по словам футболиста, к нему там относились, как к морской свинке.
«У него особый стиль работы, который мне не подходит. Мы тягали какие-то грузы, тренировки были непонятными. Это было неправильно. Я же был какой-то морской свинкой. На самом деле Эмери на меня не рассчитывал», — приводит слова Какуты L’Equipe.
В нынешнем сезоне Какута провёл шесть матчей в чемпионате Франции и забил два гола.
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