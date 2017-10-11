Гендиректор «Барселоны»: готовы купить Коутиньо зимой с точки зрения финансов

Генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау сообщил, что в клубе достаточно средств для приобретения полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо или любого другого топ-игрока в ближайшее зимнее трансферное окно.
Прошлым летом попытки «Барселоны» совершить трансфер Коутиньо завершились неудачей. «Ливерпуль» несколько раз официально объявлял о том, что игрок не продаётся.
«С финансовой точки зрения мы готовы приобрести Коутиньо или любого другого игрока в январе. «Барселона» хочет иметь настолько конкурентоспособный состав, насколько это возможно. Мы будем рассматривать возможность приобретения футболистов, даже если никого не продадим», — цитирует Грау ESPN FC.
«Барселона» может купить Алли, если не договорится о трансфере Коутиньо