Джикия: «Ливерпуль» был намного сильнее «Спартака», нам реально повезло

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказал мнение, что его команде повезло сыграть вничью в домашнем матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1).
«Конечно, играть против таких клубов тяжело. Если говорить о «Ливерпуле», он был намного сильнее нас, нам реально повезло в нескольких моментах, что было видно невооружённым глазом. Однако результат на табло. Как будет развиваться ситуация дальше, я не знаю. Следующая игра дома с «Севильей» будет очень сложной.
Всё зависит от нас, шансы выйти из группы есть. Будем идти от игры к игре и добиваться результатов. Очень жаль, что мы потеряли очки с «Марибором» на выезде, но это футбол. Такое случается», — цитирует защитника «Советский спорт».
Джикия: хотелось бы поиграть в Европе, но мне есть что доказывать в России