Венгер: понимаю, что Озил хочет остаться в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что полузащитник Месут Озил, чей контракт истекает летом 2018 года, хочет остаться в лондонской команде. Ранее агент немецкого футболиста сообщил о положительном ходе переговоров по контракту с «канонирами».
«Я понимаю, что он хочет остаться. Надеюсь, что эта ситуация разрешится. Но на данный момент мы недостаточно близки, чтобы я что-либо объявил. Что касается возможного ухода Озила или Алексиса Санчеса, мы всё предусмотрели, но всё может быть», — цитирует Венгера Mirror.
Ранее сообщалось, что в январе за 28-летнего футболиста готов побороться «Манчестер Юнайтед».
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