10-й Кубок памяти «20 октября» посетят ветераны «Спартака»

14 октября с 10:45 мск в академии «Спартак» им. Ф.Ф. Черенкова на полях №1 и №2 пройдёт предварительный турнир 10-го Кубка памяти «20 октября», посвящённого жертвам трагедии в «Лужниках», произошедшей 20 октября 1982 года. Открытие турнира посетят ветераны «Спартака», игравшие в том памятном матче, представитель клубов общества «Спартак», а также родственники погибших болельщиков.
Расписание фестиваля:
10:20-10:50: сбор участников, болельщиков и гостей фестиваля
10:45-11:00: открытие турнира (поле №1)
11:00-13:30: групповой этап предварительного турнира по мини-футболу среди болельщиков (поля №1 и №2)
13:30-15:30: плей-офф предварительного турнира по мини-футболу среди болельщиков (поле №1 и поле №2)
15:45-16:00: награждение призёров турнира по мини-футболу среди болельщиков (поле №1).