Юрист: за случившееся в матче Перу — Колумбия должно последовать наказание

Спортивный юрист Артём Пацев выразил мнение, что ФИФА должна наказать сборные Перу и Колумбии за случившееся в отборочном матче ЧМ-2018 (1:1).
«Наказание должно последовать. В кодексе ФИФА написано, что любое лицо, которое повлияло на исход матча способом, противоречащим спортивной этике, должно быть наказано отменой результатом матча, штрафом минимум в 15 тысяч франков или запретом на участие в любой деятельности, связанной с футболом. Если игрок или официальное лицо влияет на результат матча, согласно с параграфом 1, клуб или ассоциация, за которую играет футболист, может быть оштрафован. Также могут быть наложены санкции в виде отстранения от соревнований или лишения очков. В случае Колумбии и Перу обязательно должно быть проведено расследование. Фалькао и прочих игроков будут опрашивать, будут узнавать, кто согласился. Вероятно, к обеим командам будут применены санкции», — сказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.
При счёте 1:1 нападающий колумбийцев Радамель Фалькао пообщался с игроками соперника, после чего капитан перуанцев Хосе Паоло Герреро призвал своих партнёров по национальной команде успокоиться, а матч так и завершился вничью. По итогам квалификационного раунда сборная Колумбии, набрав 27 очков, заняла 4-е место, дающее право играть на ЧМ-2018. Перу (26 очков) расположилась на 5-й строчке, которая позволяет принять участие в стыковых играх.