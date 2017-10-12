На «Крестовском» перед матчем «Зенит» — «Арсенал» выступит рок-группа «КняZz»

15 октября на стадионе «Санкт-Петербург» («Крестовский») перед началом матча 13-го тура РФПЛ между «Зенитом» и тульским «Арсеналом» выступит рок-коллектив «КняZz». Концерт петербургской группы начнётся в 17:30 мск и пройдёт в фойе трибуны С на втором этаже стадиона сине-бело-голубых. Сама игра стартует в 19:00.
«Андрей Князев и его коллектив исполнят собственные хиты и песни, посвящённые «Зениту». Перед началом концерта, начиная с 16:30, каждый желающий может выиграть памятные призы от «НАШЕго радио» и ведущего Алексея Петровского», — сообщается на сайте «Зенита».
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