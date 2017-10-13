Сампаоли в 2015 году предсказал провал сборной Чили и обвинил Видаля в пьянстве

Бывший главный тренер сборной Чили Хорхе Сампаоли, возглавляющий ныне национальную команду Аргентины, в 2015 году выразил сомнение в том, что чилийцы завоюют право на участие в чемпионате мира в России. Детали беседы аргентинского специалиста с представителями СМИ были опубликованы 12 октября. Сампаоли, в частности, раскритиковал некоторых игроков чилийской сборной за нарушение режима и непрофессионализм. Среди них был и полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль.
«Есть игроки, которые уже не соответствуют требованиям. Каждый раз, когда я вижу в деле Варгаса, он выглядит всё хуже. Матиас Фернандес также не соответствует уровню национальной команды, к которому я стремлюсь. Пинилья же думает только о праздниках, когда я его вызываю. Ни один из них не готов играть в отборочном турнире, который ожидает нас. Что же касается Видаля, то ему нравится прикладываться к бутылке, и он не контролирует себя. Когда мы возвращались на самолёте в Лиму, он подошёл ко мне и спросил, может ли выпить пива, которое он купил в аэропорту. Я дал отрицательный ответ и хотел, чтобы на это обратило внимание руководство федерации футбола страны. Но он и другие всё равно открыли бутылку с виски. Меделю нравятся развлечения, но он уже не пьёт. Алексис Санчес иногда просыпается с наушником в ушах и завтракает один, не общаясь ни с кем. Они заставляют Браво нести ответственность, но руководит командой банда Питильо. Если мы будем продолжать так же и не пойдём на существенные изменения, сборная вряд ли попадёт на мундиаль», — цитирует Сампаоли Las Últimas Noticias.
Согласно чилийским СМИ, в вышеупомянутую «банду» входят Гонсало Хара, Видаль, Жан Босежур, Хорхе Вальдивия и Маурисио Пинилья.
Сампаоли возглавлял чилийскую сборную с 2012 по 2016 год и привёл команду к победе в розыгрыше Кубка Америки 2015 года.