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Оздоев: наиболее авторитетные футболисты в сборной России — Самедов и Акинфеев

13 октября 2017, пятница. 14:10 Футбол

Полузащитник «Рубина» и сборной России Магомед Оздоев поделился мнением об игре национальной команды в товарищеских матчах с Южной Кореей (4:2) и Ираном (1:1), а также ответил на вопрос, кто является лидером в раздевалке.

«Атмосфера в команде отличная. Особенно хорошее настроение было после победы над Южной Кореей. К сожалению, вторую игру подряд выиграть не получилось, но на микроклимате в сборной это никак не сказалось. Если говорить о лидере в раздевалке, на данном этапе наиболее авторитетные футболисты — Самедов и Акинфеев.

В сборной ничего не поменялось, на Кубке конфедераций ребята выступили хорошо, могли и лучше, но из-за определённых обстоятельств не сложилось. Продолжаем тренироваться, не сворачиваем с выбранного пути. Хотелось бы отметить, что ментально команда стала сильнее. Это поможет добиться нам хорошего результата в будущем.

Говоря о матчах с Южной Кореей и Ираном, в целом это команды одного уровня, просто действуют по-разному. Корея очень хорошо контролирует мяч, любит играть первым номером, у них есть сильные индивидуальные исполнители, которые выступают в серьёзных европейских командах. С ними было не так легко играть, как могло показаться. Иран же силён командной игрой и контратаками, которые у них хорошо получались во встрече с нами, а также грамотно выстроенной обороной, боевитостью, умением вести единоборства. Но если брать каждого игрока индивидуально, то корейцы всё-таки чуть посильнее. У Южной Кореи игру ведёт Сон из «Тоттенхэма». У сборной Ирана все футболисты примерно одного уровня, но выделяются двое: Азмун и капитан команды Дежага, который с нами не играл. Ребята нервничали, было много футболистов, которые первый раз играли за сборную. Когда забили мяч, играть стало легче.

Всей команде нужно работать над ошибками. Думаю, тренерский штаб укажет нам на них и объяснит, как каждый должен был сыграть в том или ином моменте. Без оплошностей не было бы и футбола, нужно учиться на ошибках и стараться их не допускать. Ведь если бы все играли безошибочно, мы бы не увидели голов.

Особенность работы Черчесова? Станислав Саламович хороший специалист, который знает, как донести до игроков тот или иной момент. Черчесов — отличный мотиватор, умеет правильно завести футболиста, подготовить его к матчу.

Что касается болельщиков, поддержка была очень хорошей, на матчи пришло много болельщиков, это радует. Всегда хочется видеть полный стадион. 33 тыс. зрителей в Казани — это здорово. Особенно приятно, что матч проходил на домашнем стадионе «Рубина», — сказал Оздоев в интервью автору РФС Дмитрию Корчагину.

РФС предложил болельщику с ДЦП работу в сборной России
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Сборная России — Футбол ФК Рубин ФК Спартак Александр Самедов Игорь Акинфеев Магомед Оздоев
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