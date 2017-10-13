Экс-игрок сборной Сенников стал координатором проекта РФС «Поиск талантов»

Известный в прошлом российский футболист, экс-игрок сборной России Дмитрий Сенников назначен на должность координатора проекта РФС «Поиск талантов». В обязанности Сенникова будет входить участие в семинарах и мастер-классах в спортивных школах, организация работы экспертов данного проекта, изучение инфраструктуры спортивных школ, презентация программы «Поиск талантов» в регионах.
«С большим удовольствием принял предложение стать координатором проекта «Поиск талантов». Программа позволит находить и работать с подающими надежды игроками, вводить новые методики подготовки ребят и следить за их выполнением. Главная задача заключается в том, чтобы как можно больше юных футболистов доходили до уровня профессиональных команд. Таким образом, и у национальной сборной России будет куда более широкий выбор игроков.
Работа в качестве координатора проекта подразумевает большое количество разъездов. Планируем ездить по стране, следить за ребятами разных возрастных групп, тренировочным процессом, мониторить работу школ. При этом в случае необходимости будем вносить определённые коррективы. Все вместе мы должны постараться, чтобы наши дети вырастали в хороших, квалифицированных футболистов, а не терялись при переходном периоде. Могу сказать даже по собственному опыту, что у нас в футбольной школе было очень много талантливых ребят, которые в 15-16 лет пропали для взрослого футбола. Важно продуктивно работать с перспективными игроками, чтобы после выпуска из футбольной школы или академии они были всесторонне подготовленными, конкурентоспособными и получали возможность реализовать себя на профессиональном уровне», — цитирует Сенникова официальный сайт РФС.