Мората и Канте не помогут «Челси» в матче с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что форвард Альваро Мората и полузащитник Н'Голо Канте из-за травм пропустят матч с «Кристал Пэлас» (14 октября) в 8-м туре АПЛ.
«Новости команды? Новости плохие! Как вы знаете, у нас трое травмированных игроков. Надеюсь, Мората вернётся в строй как можно скорее, к следующему матчу с «Ромой». Дринкуотер восстанавливается, но он ещё не готов. Мы должны проявить терпение в случае с его травмой икроножной мышцы.
Последний травмированный – Канте. Мы собираемся сделать сканирование на следующей неделе, чтобы проверить ситуацию и увидеть, есть ли улучшения. Совершенно точно, что у него мышечная проблема, проблема с подколенным сухожилием. Это большая потеря для нас. Вы прекрасно знаете важность Н'Голо для нашей команды. У нас нет другого игрока с такими же характеристиками», — рассказал Конте.