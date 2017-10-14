Дзадза: Мората мне как брат, я встретил свою подругу благодаря ему

Нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза рассказал о своих отношениях с форвардом «Челси» Альваро Моратой.
«Он мне как брат, мы часто общаемся. Эта дружба родилась, когда он играл в «Ювентусе», а я сидел на скамейке запасных. Я не мог его ненавидеть. Фактически я встретил свою подругу Чиару благодаря Альваро и его жене. Сначала было сложно добиться её, но, к счастью, всё прошло хорошо, мы любим друг друга.
Я вообще считаю, что небольшое позитивное безумие может быть только полезным. Я экстраверт, и действительно так считаю», — сказал Дзадза в эфире Fox Sports Italia.
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