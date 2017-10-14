Пятов: «Шахтёр» выиграл, но такое ощущение, что мы проиграли, если честно

Голкипер «Шахтёра» Андрей Пятов поделился впечатлениями от домашнего матча 12-го тура УПЛ с «Ворсклой» (3:2).
«Сами себе сделали контратаки. Два гола после „обрезок“ в центре. Где-то невнимательны были. Коломоец молодец — смотрю, он лидерам по два гола забивает. Хотелось бы, чтобы он забивал в каждой игре. Вы знаете, что у нас в Украине немного нападающих. Хочется, чтобы появился свой бомбардир. Молодец, пускай растёт. Будет забивать, будет вызываться в сборную.
Чисто моё мнение — мы ещё не отошли от сборной. Есть какая-то опустошённость, нет тех эмоций. Выиграли, но такое ощущение, что проиграли, если честно. Начали бодро, но видите, как сложилось.
Мы в этом сезоне много таких игр вырвали. Хорошо, что можем. Есть запас — прибавляем. Команда может собраться в нужный момент. Видно, что „Ворскла“ билась до конца. Желаю своей бывшей команде зацепиться за тройку», — цитирует Пятова «Террикон».