Прямая видеотрансляция матча «Атлетик» — «Севилья»

«Чемпионат» представляет пользователям нашего портала прямую видеотрансляцию матча восьмого тура чемпионата Испании «Атлетик» — «Севилья», который состоится сегодня, 14 октября.
Трансляция начнётся в 14:00 по московскому времени.
По итогам семи туров «Атлетик» набрал восемь очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Примеры. «Севилья» с 16-ю баллами в активе располагается на второй строчке. Полную таблицу испанского чемпионата можно посмотреть на «Чемпионате».
В прошлом туре «Атлетик» на выезде уступил «Валенсии» (2:3), а «Севилья» на своём поле обыграла «Малагу» (2:0).
Напомним, что «Севилья» является соперником московского «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов. Андалузцы сыграют с красно-белыми в Москве 17 октября.
Перед матчем со «Спартаком» тренер «Севильи» дал отдохнуть двум игрокам