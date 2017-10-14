«Русенборг» перед выездом в Санкт-Петербург разгромил «Тромсё»

«Русенборг», являющийся соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы, в матче 25-го тура чемпионата Норвегии в гостях разгромил со счётом 3:0 «Тромсё».
На 5-й минуте Самуэль Адегбенро счёт открыл, на 51-й отличился Никлас Бендтнер, а пять минут спустя окончательный результат установил Поль-Андре Хелланн.
В таблице высшего норвежского дивизиона «Русенборг» располагается на первой строчке, имея солидный отрыв от конкурентов.
«Зенит» сыграет с «Русенборгом» в Санкт-Петербурге в ближайшем туре группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 19 октября.