«Краснодар» — ЦСКА — 0:1. Видеообзор матча

В матче 13-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА в гостях одержал победу над «Краснодаром» с минимальным счётом — 1:0.
Единственный гол был забит на 38-й минуте — мяч после удара Алексея Березуцкого задел Михайло Ристича, изменил направление, дезориентировав Андрея Синицына, и с рикошетом от штанги пересёк линию ворот.
Благодаря этой победе ЦСКА поднялся на третье место в таблице российского чемпионата, обойдя «Краснодар». «Армейцы» опережают «быков» на три очка.
Видеообзор матча «Краснодар» — ЦСКА можно посмотреть на официальном сайте РФПЛ.