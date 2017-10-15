Билья: очень рад возможности сыграть как в римском, так и в миланском дерби

Полузащитник «Милана» Лукас Билья поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча восьмого тура итальянской серии А с «Интером» (15 октября).
«Очень рад возможности сыграть как в римском, так и в миланском дерби. Что действительно важно, так это результат, потому что победа в таких матчах даёт импульс. Мы надеемся сыграть хорошо, и если сможем взять три очка, то это будет впечатляюще.
Мы должны играть с желанием, характером и интеллектом. Нужно верить в то, что делаем, и сражаться до конца. Нам нужно время для тренировок и улучшения взаимопонимания, но у нас нет такой роскоши», — сказал бывший полузащитник «Лацио» в эфире Mediaset Premium.
Андре Силва: мой прогноз — «Милан» выиграет у «Интера» со счётом 2:0