Лунёв принёс извинения болельщикам «Зенита» после поражения от «Арсенала»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв извинился перед болельщиками петербургской команды за поражение от тульского «Арсенала» в домашнем матче 13-го тура российской Премьер-Лиги.
Напомним, что «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» уступил «Арсеналу» со счётом 0:1, проиграв первый матч в РФПЛ при Роберто Манчини.
«Говорить особенно нечего. Поздравляю «Арсенал» с победой. Нашим болельщикам приношу извинения», — приводит слова Лунёва официальный сайт «Зенита».
Единственный гол в прошедшей игре забил Эванс Кангва на 73-й минуте.
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