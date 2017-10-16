К. Комбаров: до рекорда Титова в «Спартаке» брату далеко, но пусть попробует

Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров поздравил своего брата Дмитрия с 200-м матчем за «Спартак». Больше Дмитрия Комбарова за «Спартак» в чемпионатах России матчей провёл только экс-полузащитник команды Егор Титов (324).
«До Титова ему, конечно, ещё далеко, но тем не менее поздравляю Диму с этим достижением. Пусть двигается дальше и попробует побить рекорд Егора. Всё будет зависеть только от него», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Абсолютным рекордсменом по количеству игр за клуб во всех турнирах и за всю историю остаётся Фёдор Черенков (494, из которых 398 — в чемпионатах СССР и России).
К. Комбаров: организованно сыграли в обороне, поэтому «Зенит» не забил