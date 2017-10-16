Стартовал международный турнир «Навстречу чемпионату мира — 2018», который проходит в Сочи в рамках XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Турнир будет проходить с 15 по 21 октября.
Соревнования между сборными континентов проходят в формате 11 на 11, все игры пройдут на территории Олимпийского парка. Всего в фестивале примут участие 20 тыс. человек из 150 стран.
Национальная студенческая футбольная лига проводит два соревнования: турнир болельщиков для всех желающих и межконтинентальный турнир, в котором примут участие сборные четырёх континентов, а также команды НСФЛ и МСФС. Финальная встреча турнира болельщиков намечена на 20 октября, а победитель кубка континентов станет известен 21 октября.
В Сочи стартовал международный турнир «Навстречу чемпионату мира-2018"