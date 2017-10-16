«Челси» на месяц лишился Мозеса

Полузащитник «Челси» Виктор Мозес пропустит минимум месяц из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает The Telegraph. Повреждение нигерийский футболист получил в матче 8-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:2). Хавбек появился на поле в стартовом составе и был заменён на 40-й минуте.
Мозес стал третьим футболистом «Челси» за последние две недели после Н'Голо Канте и Альваро Мораты, который получил травму подколенного сухожилия. При этом Мората сохраняет шансы на участие в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой» (18 октября), тогда как Канте пропустит оставшуюся часть октября.
Мозес и Дринкуотер пропустят матч «Челси» – «Рома», Мората может сыграть