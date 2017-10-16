«Тоттенхэм» назвал статью Marca о «ненавистном» из-за евреев клубе противной

«Тоттенхэм Хотспур» осудил испанское издание Marca из-за статьи, которую газета опубликовала сегодня в преддверии матча Лиги чемпионов с «Реалом» (17 октября, Мадрид). В статье издание отмечает, что лондонский клуб является «ненавистным» из-за своего еврейского происхождения.
«Их еврейское наследие исторически превратило в клуб, который не нравится соперничающим фанатам, но за свои 135 лет существования у них всегда были свой стиль и отличные футболисты. С самого начала клуб имел неоспоримую связь с еврейской общиной, которая была представлена директорами, тренерами и игроками. И нынешний владелец и президент Джо Льюис и Дэниел Леви являются евреями», — пишет газета.
«Шпоры» отреагировали на данную заметку, посчитав неприемлемым текст издания.
«Мы удивлены тем, что такое издание, как Marca, которое представляет собой источник предполагаемой профессиональной журналистики, сочло целесообразным опубликовать такую статью, которая вопиюще ошибочна и абсолютно противна», — говорится в заявлении лондонского клуба.