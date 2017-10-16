ЦСКА — о пиротехнике в Краснодаре: никакого катаклизма не произошло

Руководитель отдела по работе с болельщиками ПФК ЦСКА Иван Уланов прокомментировал факт задержания людей, использовавших пиротехнику на матчах «Краснодара» с ЦСКА (0:1) в 13-м туре РФПЛ. Этим людям, как сообщала пресс-служба «быков», в течение года будет запрещено посещение любых спортивных мероприятий, проводимых на территории РФ, в том числе и матчей РФПЛ.
«Первый раз слышу, что из-за петард ЦСКА был повреждён экран на стадионе «Краснодара». Что касается использования пиротехники и бесплатного прохода гостей на матче, это прерогатива футбольного клуба «Краснодара». Будут они давать бесплатные билеты или нет, испортились отношения с фан-клубом или нет – надо спрашивать их.
Четыре единицы пиротехники без бросания для 2700 человек – это, конечно, плохо, но ничего страшного, никакого катаклизма не произошло. Да, зажгли. Да, плохо. Но не бросали же. На матч это не влияло. КДК РФС наш клуб оштрафует – это плохо. А испортятся ли отношения с нашими болельщиками – пусть решает «Краснодар», — сказал Уланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Видео использования пиротехники на гостевой трибуне во время матча «Краснодар» — ЦСКА можно посмотреть в YouTube.